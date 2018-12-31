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  • Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues
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Arrêté

Fer vapeur

GC3580/20

1 récompense

Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues
La gamme de fers vapeur Philips SmoothCare offre l'un des plus grands réservoirs pour fers vapeur. Repassez plus longtemps sans refaire le plein d'eau ! La vapeur puissante vous permettra d'éliminer facilement les plis tenaces.
Voir tous les avantages

Fer avec grand réservoir

Remplissages moins fréquents, séances de repassage plus longues

  • Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g

  • Semelle en céramique

  • 2 400 W

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

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