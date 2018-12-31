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Arrêté
GC3580/20
Vapeur 40 g/min, effet pressing 160 g
Semelle en céramique
2 400 W
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
Notation globale