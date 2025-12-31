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  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
  • Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken

Niet meer leverbaar

Stoomstrijkijzer

GC3580/20

1 Prijs

Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken
De Philips SmoothCare-stoomstrijkijzers beschikken over een van de grootste waterreservoirs voor stoomstrijkijzers. Nu kunt u langer strijken zonder bij te vullen! Met de krachtige stoomstoot verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken met gemak.
Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met groot waterreservoir

Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken

  • 40 g/min. stoom; stoomstoot van 160 g

  • Keramische zoolplaat

  • 2400 W

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 160 g

Stoomstoot tot 160 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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