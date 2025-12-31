Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken

De Philips SmoothCare-stoomstrijkijzers beschikken over een van de grootste waterreservoirs voor stoomstrijkijzers. Nu kunt u langer strijken zonder bij te vullen! Met de krachtige stoomstoot verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken met gemak.