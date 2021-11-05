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Débit vapeur continu de 50 g/min
Effet pressing 220 g
Semelle SteamGlide Elite
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Ιρμα
05/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !
Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!
Avantages
Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο
Contre
Δεν βρίσκω κατα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο
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