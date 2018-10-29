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  • Conçu pour une utilisation prolongée
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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2994/20

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
Voir tous les avantages

Durée de vie 4 fois plus longue avec la semelle SteamGlide*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 400 W

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Effet pressing 150 g

  • Semelle SteamGlide

2 400 W : montée en température rapide

2 400 W : montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

Effet pressing jusqu'à 150 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 150 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

29/10/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

24/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Σίδερο ατμού

Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

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