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Niet meer leverbaar
2400 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 150 g
SteamGlide-zoolplaat
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Prijzen
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Glavas77
29/10/2018
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο
Αριάδνη
24/06/2018
Ελλάδα
Σίδερο ατμού
Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips