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  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
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Niet meer leverbaar

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2994/20

4.5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met SteamGlide-zoolplaat tegen krassen, continue hoge stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie biedt u een duurzame prestatie.
Bekijk alle voordelen

Gaat 4 keer langer mee dankzij SteamGlide-zoolplaat*

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2400 W

  • 40 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 150 g

  • SteamGlide-zoolplaat

2400 W voor snel opwarmen

2400 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 40 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Stoomstoot tot 150 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 150 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

29/10/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

24/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Σίδερο ατμού

Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

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Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

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Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips