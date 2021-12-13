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Arrêté

EasySpeed PlusFer vapeur

GC2145/20

4.6
| (8) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Rapide du début jusqu'à la fin
Grâce à ses puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, à sa semelle en céramique durable permettant une glisse optimale, et à son système anti-gouttes évitant les fuites, EasySpeed Plus accélère le repassage. Trois façons simples d'accélérer le repassage.
Voir tous les avantages

Accélère votre repassage de 3 façons

Rapide du début jusqu'à la fin

  • 2 100 W

  • Effet pressing 110 g

  • Débit de vapeur continu 30 g/min

  • Semelle en céramique

2 100 W pour une montée en température rapide

2 100 W pour une montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Effet pressing jusqu'à 110 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 110 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

8

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcional e sem esforço

Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.

Avantages

Fácil utilização

Contre

nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

01/12/2021

Portugal

Portugal

Qualidade e preço

Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.

Avantages

Leve, design e passa a Ferro muito bem

Contre

Não encontrei nenhuma

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

Roupa como nova

O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!

Avantages

Leva-se para qualquer lado

Contre

Não encontro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

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