ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

EasySpeed Plus Fer vapeur

Arrêté

Assistance

EasySpeed PlusFer vapeur

GC2145/20

EasySpeed Plus Fer vapeur

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP fichier, 315.1 kB
  • 13 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_[98574]_IIL_MEA_NCN

  • PDF fichier, 224.7 kB
  • 13 March 2026

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider