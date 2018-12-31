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Arrêté
GC3582/20
Vapeur 40 g/min, effet pressing 170 g
Semelle en céramique
2 400 W
Arrêt automatique
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le réservoir de votre fer Philips pour éliminer les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer est prolongée.
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Récompenses
Notation globale