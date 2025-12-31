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Niet meer leverbaar
GC3582/20
40g/min. stoom, stoomstoot van 170 g
Keramische zoolplaat
2400 W
Beveiliging: automatische uitschakeling
Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
Met de Calc Clean-functie kunt u uw Philips-strijkijzer gemakkelijk schoonspoelen om alle kalkdeeltjes te verwijderen. Zo verlengt u de levensduur van uw strijkijzer.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
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