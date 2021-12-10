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  • Facile et efficace
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Arrêté

EasySpeedFer vapeur

GC1740/20

4.7
| (94) Avis | 99% recommandent ce produit

1 récompense

Facile et efficace
Le fer à repasser EasySpeed rend le repassage facile et efficace, grâce à sa production de vapeur abondante pour l'élimination des faux plis tenaces, à sa semelle antiadhésive pour une glisse optimale sur tous les tissus, et à sa fonction anticalcaire Calc Clean pour des performances durables.
Voir tous les avantages

4 réglages de vapeur pour de meilleurs résultats

Facile et efficace

  • Effet pressing jusqu'à 90 g

  • Semelle antiadhésive

  • Anticalcaire

Un orifice plus large facilitant le remplissage*

Un orifice plus large facilitant le remplissage*

Réservoir d'eau de 220 ml pour des séances de repassage prolongées

Réservoir d'eau de 220 ml pour des séances de repassage prolongées

Grand réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.

Semelle antiadhésive pour une glisse facile et rapide sur tous les tissus

La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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4.7

sur 6

94

Avis

99%

recommandent ce produit

3
2

10/12/2021

Portugal

Portugal

Prático e fácil de usar

É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.

Avantages

Leve, prático, fácil de utilizar

Contre

Reservatório de água poderia ser maior

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

08/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro perfeito

O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.

Avantages

Simplicidade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

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07/12/2021

Portugal

Portugal

Employé Philips

Produto de qualidade

[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.

Avantages

Super prático e fácil de usar

Contre

Nenhuma

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

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