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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2910/02

4.3

| (24) Avis | 87% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et son système anticalcaire facile à utiliser, ce fer vapeur Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 000 W

  • Débit vapeur 30 g/min

Puissance de 2 000 W pour un haut débit vapeur continu

Puissance de 2 000 W pour un haut débit vapeur continu

Puissance de 2 000 W pour un haut débit vapeur continu.

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour l'élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour l'élimination des faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min pour favoriser l'élimination des faux plis.

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

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4.3

sur 6

24

Avis

87%

recommandent ce produit

2
1

26/07/2015

Sverige

Sverige

Det perfekta strykjärnet!

Ett mycket bra strykjärn. Hanterbarhet - Full poäng. Strykresultat - Full poäng. Toppen att det fortfarande finns strykjärn utan automatisk avstängning. Detta är fruktansvärt irriterande och tidskrävande när man t ex syr och behöver ha järnet i för att använda då och då under sömnaden. Med vänliga hälsningar Nöjd kund!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn

03/04/2014

España

España

Un producto eficaz

Tiene un facil uso, calienta rapidamente y las arrugas de las prendas desaparecen, espero que tenga una vida util y duradera. Eso si, me he leido las instrucciones y el manual pero no averiguo la manera de eliminar la cal cuando deba, si pueden me explican donde esta. Muy buen producto, estoy satisfecha.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2910/20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2910/20

19/12/2013

España

España

resultados comparables con planchas de mucho más precio

De momento sólo la he probado dos meses, pero es suficiente para ver los resultados del planchado. Acabo de comprar dos para regalar. Me falta comprobar su comportamiento con la cal, que es el problema del agua de mi casa y para eso se necesita bastante tiempo. Seguiré las instrucciones al respecto y a ver que pasa.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2910/20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2910/20

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