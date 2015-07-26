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Arrêté
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et son système anticalcaire facile à utiliser, ce fer vapeur Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !
2 000 W
Débit vapeur 30 g/min
Puissance de 2 000 W pour un haut débit vapeur continu.
Débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min pour favoriser l'élimination des faux plis.
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Récompenses
4.3
sur 6
24
Avis
87%
recommandent ce produit
Ulla
26/07/2015
Sverige
Det perfekta strykjärnet!
Ett mycket bra strykjärn. Hanterbarhet - Full poäng. Strykresultat - Full poäng. Toppen att det fortfarande finns strykjärn utan automatisk avstängning. Detta är fruktansvärt irriterande och tidskrävande när man t ex syr och behöver ha järnet i för att använda då och då under sömnaden. Med vänliga hälsningar Nöjd kund!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn
Oui, je recommande ce produit
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letiboju1
03/04/2014
España
Un producto eficaz
Tiene un facil uso, calienta rapidamente y las arrugas de las prendas desaparecen, espero que tenga una vida util y duradera. Eso si, me he leido las instrucciones y el manual pero no averiguo la manera de eliminar la cal cuando deba, si pueden me explican donde esta. Muy buen producto, estoy satisfecha.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2910/20
Oui, je recommande ce produit
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DOÑA68
19/12/2013
España
resultados comparables con planchas de mucho más precio
De momento sólo la he probado dos meses, pero es suficiente para ver los resultados del planchado. Acabo de comprar dos para regalar. Me falta comprobar su comportamiento con la cal, que es el problema del agua de mi casa y para eso se necesita bastante tiempo. Seguiré las instrucciones al respecto y a ver que pasa.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Plancha de vapor PowerLife GC2910/20
Oui, je recommande ce produit
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