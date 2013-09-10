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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Niet meer leverbaar

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2910/02

4.3

| (24) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante hoge stoomproductie en mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met SteamGlide-zoolplaat

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2000 W

  • 30 g/min stoom

2000 watt voor constante hoge stoomproductie

2000 watt voor constante hoge stoomproductie

2000 watt voor constante hoge stoomproductie.

Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten.

Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.3

van 5

24

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

2
1

10/09/2013

Nederland

Nederland

Ligt licht in de hand!

Handig dat je het strijkijzer zo onder de kraan kunt houden. Geen gedoe met aparte schenkkannen. Ook een lekker lange electriciteitsdraad. Prima aankoop!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/20 Stoomstrijkijzer

03/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Philips Powerlife Steam Iron GC2910 SteamGlide

After 45 years of marriage, I can honestly say that this is the best iron I have owned. Very easy to fill and empty, and it just glides over the clothes.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron

02/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great value

The iron was recommened by Which as a best buy and I thoroughly agree. It is very attractive to look at and the transparent body makes it easy to see how much water it contains. It isn't too heavy but nevertheless manages to remove creases with ease. Lots of steam when I need it (this means it will need refilling if ironing a large load but that's no problem) and the self clean system is very useful. Extremely good value for money.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron

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