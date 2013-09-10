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Niet meer leverbaar
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Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante hoge stoomproductie en mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!
2000 W
30 g/min stoom
2000 watt voor constante hoge stoomproductie.
Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten.
Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
4.3
van 5
24
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Oranje165
10/09/2013
Nederland
Ligt licht in de hand!
Handig dat je het strijkijzer zo onder de kraan kunt houden. Geen gedoe met aparte schenkkannen. Ook een lekker lange electriciteitsdraad. Prima aankoop!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/20 Stoomstrijkijzer
Viv26
03/09/2012
United Kingdom
Geverifieerde koper
Philips Powerlife Steam Iron GC2910 SteamGlide
After 45 years of marriage, I can honestly say that this is the best iron I have owned. Very easy to fill and empty, and it just glides over the clothes.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron
2882
02/11/2011
United Kingdom
Great value
The iron was recommened by Which as a best buy and I thoroughly agree. It is very attractive to look at and the transparent body makes it easy to see how much water it contains. It isn't too heavy but nevertheless manages to remove creases with ease. Lots of steam when I need it (this means it will need refilling if ironing a large load but that's no problem) and the self clean system is very useful. Extremely good value for money.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2910/02 Steam iron