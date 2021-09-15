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Arrêté
Débit de vapeur continu 55 g/min
Effet pressing 250 g
Semelle SteamGlide Elite
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Le débit de vapeur puissant et régulier envoie jusqu'à 50 % de vapeur en plus au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Beto Mãozinhas
15/09/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Cool
Desliza bem, tem um bom fluxo de vapor e é leve,OK?
Avantages
Barato e bom.
Contre
Às vezes agarra a alguns tecidos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Utilizador
22/07/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Bom produto
O produto está de acordo com as expectativas, e elas eram altas.
Avantages
Passa bem, a roupa fica lisa rapidamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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