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Arrêté
GC4330/02
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
La pointe à vapeur additionnelle unique associe une forme effilée à des fentes allongées libérant la vapeur. Cela permet d'atteindre les zones les plus étroites et techniques, pour un repassage exceptionnel.
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