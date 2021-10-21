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Arrêté

AzurFer vapeur

GC4532/20

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.
Voir tous les avantages

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Vapeur puissante garantie

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 180 g

  • Semelle SteamGlide

Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement le fer

Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement le fer

Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer à repasser et une production de vapeur prolongée

Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2 400 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

2 400 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

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Récompenses

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sur 6

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εύκολο στη χρήση!

Πολύ βολικό ατμοσίδερο λόγω του μεγέθους του. Κατάλληλο για όσους έχουν όγκο σιδερώματος και δε θέλουν να πιαστεί το χέρι τους! Αγαπημένη λειτουργία είναι η eco γιατί εξοικονομώ χρήματα νερό!

Avantages

Ελαφρύ, επιλογές λειτουργίας ατμού

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο

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Cet avis concerne le produit Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο

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