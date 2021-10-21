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Niet meer leverbaar
45 g/min continue stoom
Stoomstoot 180g
SteamGlide-zoolplaat
Quick Calc Release voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Prijzen
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Silia
21/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Εύκολο στη χρήση!
Πολύ βολικό ατμοσίδερο λόγω του μεγέθους του. Κατάλληλο για όσους έχουν όγκο σιδερώματος και δε θέλουν να πιαστεί το χέρι τους! Αγαπημένη λειτουργία είναι η eco γιατί εξοικονομώ χρήματα νερό!
Voordelen
Ελαφρύ, επιλογές λειτουργίας ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο