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  • Conçu pour une utilisation prolongée
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  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
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  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée

Arrêté

Série 5000Fer vapeur

DST5010/10

4.6
| (47) Avis | 96% recommandent ce produit
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide Plus produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire Calc Clean intégré, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
Voir tous les avantages

La semelle SteamGlide Plus dure 4 fois plus longtemps*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • Puissance de 2 400 W

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Effet pressing 160 g

  • SteamGlide Plus

2 400 W pour une montée en température rapide

2 400 W pour une montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

La semelle anti-rayure glisse parfaitement

La semelle anti-rayure glisse parfaitement

Notre semelle spéciale SteamGlide Plus glisse en douceur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

47

Avis

96%

recommandent ce produit

2

21/09/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr gutes Gerät

Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

13/04/2021

Deutschland

Deutschland

erstaunliche Performance

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

10/04/2021

Deutschland

Deutschland

Employé Philips

Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

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  1. Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips