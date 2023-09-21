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Arrêté
Puissance de 2 400 W
Débit de vapeur continu 40 g/min
Effet pressing 160 g
SteamGlide Plus
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Notre semelle spéciale SteamGlide Plus glisse en douceur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.
Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.
4.6
sur 6
47
Avis
96%
recommandent ce produit
Hardy451
21/09/2023
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr gutes Gerät
Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Tayyab822
13/04/2021
Deutschland
erstaunliche Performance
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Keeperchen
10/04/2021
Deutschland
Employé Philips
Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips