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  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
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Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4501/20

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec le collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage facile, le contrôle automatique de la vapeur et la semelle SteamGlide, ce fer offre une production de vapeur prolongée.
Voir tous les avantages

Avec système anticalcaire simple et pratique

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 160 g

  • Semelle SteamGlide

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Contrôle automatique de la vapeur pour s'adapter à chaque vêtement

Contrôle automatique de la vapeur pour s'adapter à chaque vêtement

Le contrôle automatique de la vapeur sélectionne pour vous la quantité de vapeur qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la température qui convient au vêtement à repasser.

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Poids optimal, pour une meilleure maniabilité

Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.

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