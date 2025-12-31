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Niet meer leverbaar
GC4501/20
45 g/min. stoom; stoomstoot van 160 g
SteamGlide-zoolplaat
Antikalk
2400 watt
Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Met de automatische stoomregelaar hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de juiste hoeveelheid stoom. U hoeft alleen maar de temperatuur te selecteren voor het kledingstuk dat u wilt gaan strijken.
Het strijkijzer heeft een optimaal gewicht zodat u het beter over kledingstukken kunt bewegen, waardoor strijken plezieriger wordt en u het strijkijzer moeiteloos tijdens het strijken op de hielsteun kunt plaatsen.
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