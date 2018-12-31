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Arrêté
GC3672/20
2 400 W
Effet pressing 190 g
Génération continue de vapeur 35 g/min
Semelle en céramique
La montée en température est de 30 secondes, pour un démarrage rapide.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières
Récompenses
Notation globale