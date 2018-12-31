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  • Repassage sans fil pour une liberté totale
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Arrêté

EasySpeed AdvancedFer vapeur

GC3672/20

1 récompense

Repassage sans fil pour une liberté totale
EasySpeed Advanced associe une vapeur puissante à la liberté du repassage sans fil. Accédez à la totalité de la table et repassez les zones difficiles en toute simplicité. Chauffe rapide, recharge en quelques secondes et système de verrouillage facilitant le rangement.
Voir tous les avantages

Repassage sans fil pour une liberté totale

  • 2 400 W

  • Effet pressing 190 g

  • Génération continue de vapeur 35 g/min

  • Semelle en céramique

2 400 W, pour une montée en température rapide de 30 secondes

2 400 W, pour une montée en température rapide de 30 secondes

La montée en température est de 30 secondes, pour un démarrage rapide.

Effet pressing jusqu'à 190 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 190 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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