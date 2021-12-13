Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Puissance de 2 100 W
Débit de vapeur continu 30 g/min
Effet pressing 140 g
Céramique
L'effet pressing intense vous apporte plus de puissance, afin de pénétrer plus profondément dans le tissu pour éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
Offre une montée en température rapide et de puissantes performances.
4.6
sur 6
33
Avis
100%
recommandent ce produit
PPessoa
13/12/2021
Portugal
Employé Philips
Cumpre completamente o prometido.
[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto
Avantages
Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.
Contre
Não encontrei
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Fera54
03/12/2021
Portugal
Partie de promotion
O produto é espetacular.
O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.
Avantages
Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.
Contre
Um pouco pesado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
02/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Muito prático e eficaz
Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.
Avantages
Rápido,leve e de fácil utilização.
Contre
Nada a apontar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor