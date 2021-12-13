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Alle series

  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken

Niet meer leverbaar

3000-serieStoomstrijkijzer

DST3011/20

4.6
| (33) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Krachtige stoom voor alle kreuken
Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijdert. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.
Bekijk alle voordelen

Stoomstoot tot 140 g

Krachtige stoom voor alle kreuken

  • Vermogen van 2100 W

  • 30 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 140 g

  • Keramisch

Stoomstoot tot 140 gram voor extra kracht

Stoomstoot tot 140 gram voor extra kracht

De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Continue stoomproductie tot 30 g/min voor consistente prestaties

Continue stoomproductie tot 30 g/min voor consistente prestaties

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

2100 watt voor snel opwarmen

2100 watt voor snel opwarmen

Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

33

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Philips-medewerker

Cumpre completamente o prometido.

[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto

Voordelen

Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.

Nadelen

Não encontrei

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

03/12/2021

Portugal

Portugal

O produto é espetacular.

O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.

Voordelen

Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.

Nadelen

Um pouco pesado

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

02/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prático e eficaz

Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.

Voordelen

Rápido,leve e de fácil utilização.

Nadelen

Nada a apontar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor

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