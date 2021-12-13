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Niet meer leverbaar
Vermogen van 2100 W
30 g/min continue stoom
Stoomstoot van 140 g
Keramisch
De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.
4.6
van 5
33
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
PPessoa
13/12/2021
Portugal
Philips-medewerker
Cumpre completamente o prometido.
[Employee of philipsglobal] Porque me encontro completamente satisfeito com o produto
Voordelen
Ao contrário do ferro anterior que tinha, com este consigo passar a roupa toda sem voltar a meter água.
Nadelen
Não encontrei
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Fera54
03/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
O produto é espetacular.
O produto é espetacular!!! Bastante resistente, com um jato de vapor muito forte, o que permite com que as roupas fiquem sem vincos e com pouco esforço.
Voordelen
Deixa a roupa passada como se de uma caldeira se tratasse.
Nadelen
Um pouco pesado
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
02/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Muito prático e eficaz
Comprei este ferro há pouco tempo pois o que tinha com caldeira avariou, e não me arrependo da. É leve,rápido a aquecer e muito eficaz com os vincos até os mais difíceis, humedecendo com o borrifador desaparecem sem problema.Outro ponto positivo é o facto de poder passar qualquer tipo de tecido. Foi uma escolha acertada.
Voordelen
Rápido,leve e de fácil utilização.
Nadelen
Nada a apontar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3011/20 Ferro a vapor