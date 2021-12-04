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  • Plus rapide, du début jusqu'à la fin
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Arrêté

EasySpeed AdvancedFer vapeur

GC2670/20

4.8
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide, du début jusqu'à la fin
Un repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin : chauffe rapide, orifice de remplissage XL, puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, semelle en céramique durable pour une glisse optimale et système anti-gouttes. Cinq solutions pour des séances de repassage plus rapides.
Voir tous les avantages

Accélère votre repassage de 5 façons

Plus rapide, du début jusqu'à la fin

  • 2 300 W

  • Effet pressing 170 g

  • Génération continue de vapeur 35 g/min

  • Semelle en céramique

2 300 W pour une augmentation rapide de la température en 30 secondes

2 300 W pour une augmentation rapide de la température en 30 secondes

Permet une chauffe rapide de 30 secondes pour un démarrage rapide.

Effet pressing jusqu'à 170 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 170 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières

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4.8

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil

Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.

Avantages

Mais rápido e eficiente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor

01/12/2021

Portugal

Portugal

Para além da cor a eficácia

Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!

Avantages

Prático e estetica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

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30/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record

Avantages

Tempo ganho

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor

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