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Arrêté
2 300 W
Effet pressing 170 g
Génération continue de vapeur 35 g/min
Semelle en céramique
Permet une chauffe rapide de 30 secondes pour un démarrage rapide.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur jusqu'à 35 g/min pour des performances puissantes et régulières
Récompenses
4.8
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Ferhelen
04/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil
Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.
Avantages
Mais rápido e eficiente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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restas
01/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Para além da cor a eficácia
Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!
Avantages
Prático e estetica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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Jojozinha
30/11/2021
Portugal
Partie de promotion
Excelente produto
Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record
Avantages
Tempo ganho
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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