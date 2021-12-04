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  • Sneller van begin tot eind
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EasySpeed AdvancedStoomstrijkijzer

GC2670/20

4.8
| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller van begin tot eind
Strijk sneller van begin tot eind: snelle opwarming, extra grote vulopening, krachtige stoomstoten voor hardnekkige kreuken, duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden en ons druppelstopsysteem. Dat zijn vijf manieren om uw strijktijd verkorten.
Bekijk alle voordelen

5 voordelen om sneller te strijken

Sneller van begin tot eind

  • 2300 W

  • Stoomstoot van 170 g

  • 35 g/min continue stoom

  • Keramische zoolplaat

2300 W voor snelle opwarming in 30 seconden

2300 W voor snelle opwarming in 30 seconden

Slechts 30 seconden opwarmen voor snel starten.

Stoomstoot tot 170 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 170 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 35 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 35 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 35 g/min. voor krachtige en stabiele strijkresultaten

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil

Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.

Voordelen

Mais rápido e eficiente.

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Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor

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01/12/2021

Portugal

Portugal

Para além da cor a eficácia

Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!

Voordelen

Prático e estetica

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Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor

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30/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record

Voordelen

Tempo ganho

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