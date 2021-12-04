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Niet meer leverbaar
2300 W
Stoomstoot van 170 g
35 g/min continue stoom
Keramische zoolplaat
Slechts 30 seconden opwarmen voor snel starten.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Stoomproductie tot 35 g/min. voor krachtige en stabiele strijkresultaten
Prijzen
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Ferhelen
04/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil
Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.
Voordelen
Mais rápido e eficiente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
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restas
01/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Para além da cor a eficácia
Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!
Voordelen
Prático e estetica
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Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
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Jojozinha
30/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Excelente produto
Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record
Voordelen
Tempo ganho
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Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
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