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  • Facile et efficace
  • Facile et efficace

Arrêté

Fer vapeur

GC1440/20

4.1
| (10) Avis | 90% recommandent ce produit

1 récompense

Facile et efficace
Ce fer permet un repassage simple et efficace, avec un débit vapeur continu. La semelle en céramique durable glisse sur tous les vêtements, tandis que la pointe Triple Précision atteint les zones les plus difficiles. Un repassage simplissime, grâce au fer à repasser Comfort.
Voir tous les avantages

3 solutions pour faciliter le repassage

Facile et efficace

  • 2 000 W

  • Anticalcaire

  • Semelle en céramique

  • Système stop-gouttes

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

Spray pour humidifier le tissu

Spray pour humidifier le tissu

La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

10

Avis

90%

recommandent ce produit

2
1

27/06/2018

Nederland

Nederland

Simpel maar fijne strijkijzer

Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer

27/06/2018

Nederland

Nederland

Simpel maar fijne strijkijzer

Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer

12/06/2018

Nederland

Nederland

Niet zwaar en doet het goed

Is snel op temperatuur, makkelijke gebruikershandleiding niet zwaar in de hand.echt een verschil met mn vorige (maar die had ik al best lang). Heb alleen de anticalc nog niet geprobeerd. Ik vind het een aanrader!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer

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