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Arrêté
2 000 W
Anticalcaire
Semelle en céramique
Système stop-gouttes
Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
Récompenses
4.1
sur 6
10
Avis
90%
recommandent ce produit
Ds31
27/06/2018
Nederland
Simpel maar fijne strijkijzer
Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Verveer
27/06/2018
Nederland
Simpel maar fijne strijkijzer
Lichtgewicht strijkijzer. Makkelijk in gebruik. Kleding is hier zo mee gestreken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Nicky1982
12/06/2018
Nederland
Niet zwaar en doet het goed
Is snel op temperatuur, makkelijke gebruikershandleiding niet zwaar in de hand.echt een verschil met mn vorige (maar die had ik al best lang). Heb alleen de anticalc nog niet geprobeerd. Ik vind het een aanrader!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC1440/20 Stoomstrijkijzer