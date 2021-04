Plus facile et plus rapide, sans réglages de température

Vous pouvez désormais repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, pendant la même séance, grâce à la technologie OptimalTEMP qui définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler ni lustrer. Voir tous les avantages