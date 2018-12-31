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  • Plus facile et plus rapide, sans réglages de température
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PerfectCareFer vapeur

GC3925/30

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Plus facile et plus rapide, sans réglages de température
Vous pouvez désormais repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, pendant la même séance, grâce à la technologie OptimalTEMP qui définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler ni lustrer.
Voir tous les avantages

100 % sûr, même sur les textiles délicats

Plus facile et plus rapide, sans réglages de température

  • 2 500 W

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 180 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

2500W pour une chauffe rapide

2500W pour une chauffe rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

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