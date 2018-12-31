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  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur**
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Arrêté

SpeedCareCentrale vapeur

GC6631/30

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur**
La centrale vapeur SpeedCare de Philips produit plus de vapeur qu'un fer vapeur pour vous permettre de repasser plus rapidement. Passez plus de bons moments en famille et moins de temps à repasser grâce à la centrale vapeur Philips SpeedCare.
Voir tous les avantages

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur**

  • Pression de pompe maxi. 4,5 bar

  • Effet pressing 170 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir fixe 1,2 l

Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

Réservoir 1,2 l et remplissage n'importe quand pendant le repassage

Réservoir 1,2 l et remplissage n'importe quand pendant le repassage

La centrale vapeur SpeedCare est équipée d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1,2 l permettant plus d'une heure d'utilisation afin de réduire la fréquence de remplissage pendant les grandes séances de repassage. Cette technologie vous permet en outre de remplir le réservoir d'eau en cours de repassage sans qu'il soit nécessaire de laisser l'appareil refroidir pendant 2 heures.

Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

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  1. Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed