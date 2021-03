Facile et efficace

Le fer à repasser EasySpeed rend le repassage facile et efficace, grâce à sa production de vapeur abondante pour l'élimination des faux plis tenaces, à sa semelle antiadhésive qui résiste aux rayures et offre une glisse optimale sur tous les tissus, et à sa fonction anticalcaire Calc Clean pour des performances durables. Voir tous les avantages