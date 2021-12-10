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Arrêté
Effet pressing jusqu'à 100 g
Semelle en céramique
Système anti-goutte
Grand réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements par séance.
Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. Le système anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que le fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.
Débit vapeur continu jusqu'à 15 g/min pour éliminer les faux plis.
Récompenses
4.7
sur 6
94
Avis
99%
recommandent ce produit
Danny90
10/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Prático e fácil de usar
É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.
Avantages
Leve, prático, fácil de utilizar
Contre
Reservatório de água poderia ser maior
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
08/12/2021
Portugal
Partie de promotion
O ferro perfeito
O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.
Avantages
Simplicidade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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07/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Employé Philips
Produto de qualidade
[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.
Avantages
Super prático e fácil de usar
Contre
Nenhuma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport à la gamme précédente Comfort