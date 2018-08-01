Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC4887/30
3 000 W
50 g/min, effet pressing 230 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
La poignée douce bien conçue sur le fer vapeur rendra votre repassage plus confortable.
Récompenses
3.3
sur 6
3
Avis
Orlando74
01/08/2018
Portugal
Sobre o produto tem excelentes caracteristicas
Para além da modernidade é bastante eficiente. E , as suas características não enganam ninguém.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Azorean
12/02/2021
Portugal
O produto oferece a qualidade esperada.
Recomendação na loja e preço promocional bem com as funcionalidades e os seus 3000W.
Avantages
Qualidades de material e preço.
Contre
Não existir um removedor de sílica para os Açores e calcário para os restantes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Filomena
13/05/2019
Portugal
Descontente com o produto
desde o primeiro momento em que utilizei o ferro notei que vertia água, estou crente que possui defeito de fábrica
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron