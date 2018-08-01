ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois

Arrêté

Azur ProFer vapeur

GC4887/30

3.3
| (3) Avis

1 récompense

Puissance et perfection à chaque fois
Le fer vapeur Azur Pro offre une vapeur puissante pour repasser parfaitement en un rien de temps. Sa glisse ultra-rapide, son réservoir d'eau plus grand et son collecteur de calcaire intégré vous facilitent la tâche.
Voir tous les avantages

Vapeur puissante pour un repassage rapide

Puissance et perfection à chaque fois

  • 3 000 W

  • 50 g/min, effet pressing 230 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

3 000 W pour une augmentation rapide de la température et d'excellentes performances

3 000 W pour une augmentation rapide de la température et d'excellentes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Prise en main facile pour une manipulation simple en cours de repassage

Prise en main facile pour une manipulation simple en cours de repassage

La poignée douce bien conçue sur le fer vapeur rendra votre repassage plus confortable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

3

Avis

3
2

01/08/2018

Portugal

Portugal

Sobre o produto tem excelentes caracteristicas

Para além da modernidade é bastante eficiente. E , as suas características não enganam ninguém.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron

12/02/2021

Portugal

Portugal

O produto oferece a qualidade esperada.

Recomendação na loja e preço promocional bem com as funcionalidades e os seus 3000W.

Avantages

Qualidades de material e preço.

Contre

Não existir um removedor de sílica para os Açores e calcário para os restantes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron

13/05/2019

Portugal

Portugal

Descontente com o produto

desde o primeiro momento em que utilizei o ferro notei que vertia água, estou crente que possui defeito de fábrica

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4887/30 Steam iron

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.