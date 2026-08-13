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Arrêté
GC3116/02
Le débit de vapeur élevé et continu permet d'éliminer facilement les faux plis tenaces.
Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.
Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.
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