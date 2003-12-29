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Niet meer leverbaar
HI108/01
Gebruiksvriendelijk en duurzaam
Dit Philips LightCare-droogstrijkijzer is licht en effectief, bespaart u moeite en biedt geweldige resultaten.
Gepolijste zoolplaat
1000 W
Netsnoer van 1,7 m
Gepolijste zoolplaat
Speciale vorm voor snel strijken langs knopen en zomen.
De ribbels op het handvat van het strijkijzer zorgt voor een aangename en ergonomische handgreep, zodat uw hand goed past en niet wegglijdt tijdens het strijken.
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