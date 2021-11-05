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AzurStoomstrijkijzer

GC4902/20

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Elke keer perfecte resultaten
Langdurige prestaties met Quick Calc Release en de SteamGlide Elite-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid.
Bekijk alle voordelen

Met onze beste krasbestendige zoolplaat

Elke keer perfecte resultaten

  • 50 g/min continue stoom

  • Stoomstoot 220 g

  • SteamGlide Elite-zoolplaat

Stoomstoot tot 220 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 220 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

2800 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken.

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !

Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!

Voordelen

Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο

Nadelen

Δεν βρίσκω κατα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

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