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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00

AzurStoomstrijkijzer

GC4549/00

4.6

| (116) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

1 Prijs

Stoomprestaties, gegarandeerd

Dankzij ons innovatieve design worden de kalkdeeltjes eenvoudig afgebroken en worden ze automatisch verzameld in het uitneembare kalkreservoir. De kalk kan gemakkelijk in minder dan 15 seconden worden weggespoeld en dit zorgt voor geweldige resultaten op de lange termijn.

Bekijk alle voordelen

Met ons verbeterde Quick Calc Release-systeem

Stoomprestaties, gegarandeerd

  • 50 g/min continue stoom

  • Stoomstoot 210 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

Stoomstoot tot 210 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

2500 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.6

van 5

116

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

30/04/2021

België

België

Geverifieerde koper

Dit strijkijzer valt goed mee.

Ik heb dit strijkijzer van Philips aanbevolen aan mijn ouders die vooraan in de 80 zijn. Ze zijn er heel tevreden over. Het ijzer ligt goed in de hand en is extra licht . Het glijdt goed over het wasgoed en is eenvoudig in gebruik. Een goede aankoop!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

27/06/2018

België

België

Erg tevreden. Gemakkelijk in gebruik en vooral snel door de kreukels heen

Had een oudere versie waar ik best tevreden over was. Zelfde merk maar ipv type advanced een type comfort. Hoef bij de advanced haast geen water bij te vullen. Veel sneller opgewarmd wat zeker bij haast erg handig is en dat je binnen no time aan de slag kunt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

25/06/2018

België

België

Snel opgewarmd en aangenaam om mee te strijken

Het is een geweldig toestel.. Snel warm en heel leuk om mee te strijken.. Vroeger keek ik op tegen een mandje strijk, maar nu niet meer met deze kanjer !

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

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