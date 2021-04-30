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Betaal later met Klarna
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Stoomprestaties, gegarandeerd
Dankzij ons innovatieve design worden de kalkdeeltjes eenvoudig afgebroken en worden ze automatisch verzameld in het uitneembare kalkreservoir. De kalk kan gemakkelijk in minder dan 15 seconden worden weggespoeld en dit zorgt voor geweldige resultaten op de lange termijn.
50 g/min continue stoom
Stoomstoot 210 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Prijzen
4.6
van 5
116
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
ijverige strijkster
30/04/2021
België
Geverifieerde koper
Dit strijkijzer valt goed mee.
Ik heb dit strijkijzer van Philips aanbevolen aan mijn ouders die vooraan in de 80 zijn. Ze zijn er heel tevreden over. Het ijzer ligt goed in de hand en is extra licht . Het glijdt goed over het wasgoed en is eenvoudig in gebruik. Een goede aankoop!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Fais
27/06/2018
België
Erg tevreden. Gemakkelijk in gebruik en vooral snel door de kreukels heen
Had een oudere versie waar ik best tevreden over was. Zelfde merk maar ipv type advanced een type comfort. Hoef bij de advanced haast geen water bij te vullen. Veel sneller opgewarmd wat zeker bij haast erg handig is en dat je binnen no time aan de slag kunt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Tinkerbelletje1978
25/06/2018
België
Snel opgewarmd en aangenaam om mee te strijken
Het is een geweldig toestel.. Snel warm en heel leuk om mee te strijken.. Vroeger keek ik op tegen een mandje strijk, maar nu niet meer met deze kanjer !
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer