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Niet meer leverbaar
100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik
De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
Stoomtip
Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.
Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.
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Prijzen
4.4
van 5
51
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
SchipperPiet1
24/10/2011
Nederland
mooi model met goede rsultaten
Het strijkt prima en ligt goed in de hand. Bediening is eenvoudig en handnekkige kreukels krijg je er snel uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer
mariannedg
17/10/2011
Nederland
Prima strijkijzer
dit strijkijzer is snel op temperatuur, ik hoef niet lang te wachten om met strijken te beginnen. Het is makkelijk te hanteren, niet lomp groot. Ook druppelt het geen water tussen het stomen door (wat mijn oude strijkijzer wel deed). Kortom een echte aanrader voor een lage prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer
Harie
11/10/2011
Nederland
Voldoet aan de verwachting
Soms hangt het, overigens handig lange, snoer in de weg. Ik los dit op door een deel van het snoer achter het kledingrooster onder de strijkplank te haken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer