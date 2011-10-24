Een strijkijzer moet vooral: strijken. Zonder veel gedoe maken dat je overhemd draagbaar is en het tafelkleed er netjes uitziet. En dat doet dit strijkijzer prima. Zonder veel omhaal, je vult het makkelijk bij, het stoomt er lustig van langs -- strijken gaat lekker snel (want ik -- en anderen met mij -- vind strijken niet direct de leukste bezigheid). Het strijkijzer is gelukkig niet te licht, zodat je een goed gevoel houdt voor waar je precies mee bezig bent. Verder is het niet zo veel bijzonders: wat wil je met het design van een strijkijzer? OK, sommige strijkijzers zien er uit als ruimteschepen, met van die Star Wars docking stations en zo: maar daar heb je meestal helemaal geen ruimte voor. Snoerloos is natuurlijk op zich wel handig, maar zo'n snoer is ook weer geen ramp, en het voordeel van minder toeters en bellen weegt dan op tegen het nadeel. Want: Minder toeters en bellen, meer gemak. Dit strijkijzer is gewoon een relatief simpel ding dat goed werkt: hoera!