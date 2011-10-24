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  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Niet meer leverbaar

EnergyCareStoomstrijkijzer

GC3640/02

4.4

| (51) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan

1 Prijs

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Bekijk alle voordelen

Stoomstrijkijzer voor zuinigere resultaten

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

  • Stoomtip

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Automatische energiebesparing

Automatische energiebesparing

Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

51

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2
1

24/10/2011

Nederland

Nederland

mooi model met goede rsultaten

Het strijkt prima en ligt goed in de hand. Bediening is eenvoudig en handnekkige kreukels krijg je er snel uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer

17/10/2011

Nederland

Nederland

Prima strijkijzer

dit strijkijzer is snel op temperatuur, ik hoef niet lang te wachten om met strijken te beginnen. Het is makkelijk te hanteren, niet lomp groot. Ook druppelt het geen water tussen het stomen door (wat mijn oude strijkijzer wel deed). Kortom een echte aanrader voor een lage prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer

11/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet aan de verwachting

Soms hangt het, overigens handig lange, snoer in de weg. Ik los dit op door een deel van het snoer achter het kledingrooster onder de strijkplank te haken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3640 Stoomstrijkijzer

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