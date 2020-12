OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen brandplekken, geen instellingen

Dankzij de OptimalTEMP-technologie garanderen wij dat dit strijkijzer nooit brandplekken veroorzaakt in strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van spijkerbroeken tot zijde, van beddengoed tot kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of kleding hoeft te sorteren. Philips-stoomstrijkijzers met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.