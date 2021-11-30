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Vermogen van 2600 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 200 g
Keramisch
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.
4.8
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Calima
30/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Passa muito bem sem esforço
Este ferro Philips é muito bom, passa com facilidade e aquece rápido. O depósito de água é bem fechado, não derrama e não se abre fácil. Só é um pouco pesado
Voordelen
Alisa a roupa facilmente, aquece bem e tapido.
Nadelen
Apenas o peso. Se podesse ser mais leve com a mesma qualidade seria perfeito.
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Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor
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Acdias
18/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Ferro a vapor excelente
Ferro com ótimo desempenho, tira os vincos mais difíceis em apenas uma passagem graças ao vapor e com 2 filhos pequenos tenho sempre imensa roupa para tratar poupa-me imenso tempo. Recomendo, sem dúvida!
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Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor
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aromualdo
18/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
O melhor da categoria? Provavelmente sim.
Recebi o ferro como parte de um teste ao produto. A avaliação aqui esplanada reflete a percepção, adquirida durante 1 semana de teste, da qualidade do produto, sem qualquer influência da Philips. A facilidade de utilização do ferro Philips torna-o prático de usar diariamente, especialmente para pessoas que, como eu, não tem disponibilidade para passar horas a engomar roupa. A dimensão do bocal de entrada de água, é suficientemente grande para que não haja derramamento quando se está a proceder ao enchimento. O ferro pesa menos de 1 quilograma (sem água), e aquece até ao máximo em cerca de 40 segundos. As 200 gramas de vapor produzidas são suficientes para utilização vertical, mas a falta de uma opção selecionável, dificulta esta utilização. Com função anti calcário, não antevejo a necessidade de produtos extra, e trabalho extra, para manter o ferro em perfeitas condições Na retina, fica o recorte circular invertido na extremidade, que facilita a utilização nas cavas das mangas, assim como nas golas e botões.
Voordelen
Velocidade de aquecimento e função anti calcário
Nadelen
Nã tem opção para utilização vertical, apesar da capacidade de produzir vapor
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Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor
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