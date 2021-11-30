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  • Krachtige stoom voor alle kreuken
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3000-serieStoomstrijkijzer

DST3041/80

4.8
| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Krachtige stoom voor alle kreuken
Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijdert. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.
Bekijk alle voordelen

Stoomstoot tot 200 g

Krachtige stoom voor alle kreuken

  • Vermogen van 2600 W

  • 40 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 200 g

  • Keramisch

Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties

Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 gram voor extra kracht

Stoomstoot tot 200 gram voor extra kracht

De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

2600 watt voor snel opwarmen

2600 watt voor snel opwarmen

Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.8

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

30/11/2021

Portugal

Portugal

Passa muito bem sem esforço

Este ferro Philips é muito bom, passa com facilidade e aquece rápido. O depósito de água é bem fechado, não derrama e não se abre fácil. Só é um pouco pesado

Voordelen

Alisa a roupa facilmente, aquece bem e tapido.

Nadelen

Apenas o peso. Se podesse ser mais leve com a mesma qualidade seria perfeito.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

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Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

18/11/2021

Portugal

Portugal

Ferro a vapor excelente

Ferro com ótimo desempenho, tira os vincos mais difíceis em apenas uma passagem graças ao vapor e com 2 filhos pequenos tenho sempre imensa roupa para tratar poupa-me imenso tempo. Recomendo, sem dúvida!

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Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

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18/11/2021

Portugal

Portugal

O melhor da categoria? Provavelmente sim.

Recebi o ferro como parte de um teste ao produto. A avaliação aqui esplanada reflete a percepção, adquirida durante 1 semana de teste, da qualidade do produto, sem qualquer influência da Philips. A facilidade de utilização do ferro Philips torna-o prático de usar diariamente, especialmente para pessoas que, como eu, não tem disponibilidade para passar horas a engomar roupa. A dimensão do bocal de entrada de água, é suficientemente grande para que não haja derramamento quando se está a proceder ao enchimento. O ferro pesa menos de 1 quilograma (sem água), e aquece até ao máximo em cerca de 40 segundos. As 200 gramas de vapor produzidas são suficientes para utilização vertical, mas a falta de uma opção selecionável, dificulta esta utilização. Com função anti calcário, não antevejo a necessidade de produtos extra, e trabalho extra, para manter o ferro em perfeitas condições Na retina, fica o recorte circular invertido na extremidade, que facilita a utilização nas cavas das mangas, assim como nas golas e botões.

Voordelen

Velocidade de aquecimento e função anti calcário

Nadelen

Nã tem opção para utilização vertical, apesar da capacidade de produzir vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/80 Ferro a vapor

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