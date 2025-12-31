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Refurbishment
GC3920/20R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
2500 W
45 g/min continue stoom
stoomstoot van 180 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Strijk alles, van jeans tot zijde , zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig. U hoeft de was dus niet meer voor te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.