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Niet meer leverbaar

EasySpeed PlusStoomstrijkijzer

GC2145/20

4.6
| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Snel van begin tot eind
Met EasySpeed Plus strijkt u sneller dankzij de krachtige stoomstoten voor hardnekkige kreuken, de duurzame keramische zoolplaat voor soepel glijden en ons druppelstopsysteem om lekken te voorkomen. Dat zijn drie voordelen die uw strijktijd verkorten.
Bekijk alle voordelen

Maakt het strijken sneller op drie manieren

Snel van begin tot eind

  • 2100 W

  • Stoomstoot 110 g

  • 30 g/min continue stoom

  • Keramische zoolplaat

2100 W voor snelle opwarming

2100 W voor snelle opwarming

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomstoot tot 110 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 110 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 30 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Stoomproductie tot 30 g/min. voor krachtige, stabiele strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.6

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcional e sem esforço

Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.

Voordelen

Fácil utilização

Nadelen

nada

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

01/12/2021

Portugal

Portugal

Qualidade e preço

Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.

Voordelen

Leve, design e passa a Ferro muito bem

Nadelen

Não encontrei nenhuma

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

30/11/2021

Portugal

Portugal

Roupa como nova

O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!

Voordelen

Leva-se para qualquer lado

Nadelen

Não encontro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

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