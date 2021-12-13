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Niet meer leverbaar
2100 W
Stoomstoot 110 g
30 g/min continue stoom
Keramische zoolplaat
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Prijzen
4.6
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
fplopes
13/12/2021
Portugal
Funcional e sem esforço
Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.
Voordelen
Fácil utilização
Nadelen
nada
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
FlaCosta
01/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Qualidade e preço
Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.
Voordelen
Leve, design e passa a Ferro muito bem
Nadelen
Não encontrei nenhuma
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Katmar99
30/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Roupa como nova
O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!
Voordelen
Leva-se para qualquer lado
Nadelen
Não encontro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor