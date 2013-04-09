Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Sneller - van begin tot eind
Omdat het leven veel meer is dan het uitvoeren van huishoudelijke taken, wilt u deze zo snel mogelijk afhandelen. Het superefficiënte reservoir, de spitse voorkant en de soepel glijdende zoolplaat maken van dit snelle strijkijzer een echt kwaliteitsproduct.
Spray
Eenvoudig en supersnel vullen van het waterreservoir dankzij de grote vulopening en de zijklep aan het Philips-strijkijzer.
Eenvoudig en supersnel legen van het waterreservoir dankzij de grote vulopening en de zijklep.
De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.
Prijzen
4.0
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Henigje
09/04/2013
Nederland
Het is een plezierig aparraat
Het is een uitstekend aparraat werkt plezierig mooi instelbaar,ik beveel hem iedereen aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/02 Steam iron
Patrick020
09/10/2011
Nederland
strijkijzer
Prima strijkijzer alleen het snoer had wat langer gemogen..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer
ddesoleil
27/08/2012
België
Fait bien ce qu'il doit faire
Je ne suis pas un spécialiste du repassage mais je pense que ce fer repasse correctement.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Fer vapeur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Fer vapeur