ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Niet meer leverbaar

1900 seriesStoomstrijkijzer

GC1905/01

4

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller - van begin tot eind

Omdat het leven veel meer is dan het uitvoeren van huishoudelijke taken, wilt u deze zo snel mogelijk afhandelen. Het superefficiënte reservoir, de spitse voorkant en de soepel glijdende zoolplaat maken van dit snelle strijkijzer een echt kwaliteitsproduct.

Bekijk alle voordelen

Snel water bijvullen en legen

Sneller - van begin tot eind

  • Spray

Eenvoudig en supersnel vullen van het waterreservoir

Eenvoudig en supersnel vullen van het waterreservoir

Eenvoudig en supersnel vullen van het waterreservoir dankzij de grote vulopening en de zijklep aan het Philips-strijkijzer.

Eenvoudig en supersnel legen van het waterreservoir

Eenvoudig en supersnel legen van het waterreservoir

Eenvoudig en supersnel legen van het waterreservoir dankzij de grote vulopening en de zijklep.

Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

09/04/2013

Nederland

Nederland

Het is een plezierig aparraat

Het is een uitstekend aparraat werkt plezierig mooi instelbaar,ik beveel hem iedereen aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/02 Steam iron

09/10/2011

Nederland

Nederland

strijkijzer

Prima strijkijzer alleen het snoer had wat langer gemogen..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer

27/08/2012

België

België

Fait bien ce qu'il doit faire

Je ne suis pas un spécialiste du repassage mais je pense que ce fer repasse correctement.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Fer vapeur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1900 series GC1905/01 Fer vapeur

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.