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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC1905/01
Niet meer leverbaar
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-strijkijzer sist wanneer ik het op zijn achterkant plaats
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen
Er lekt water uit de zoolplaat als het strijkijzer afkoelt of is opgeborgen
De beschermlaag van de zoolplaat is beschadigd of versleten