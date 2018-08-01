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  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer

Niet meer leverbaar

Azur ProStoomstrijkijzer

GC4887/30

3.3
| (3) Reviews & awards

1 Prijs

Krachtige perfectie, elke keer weer
Met het Azur Pro-stoomstrijkijzer bent u dankzij krachtige stoom in een mum van tijd door uw strijkwerk heen en krijgt u een perfect resultaat. Strijken is nu eenvoudig met soepel glijden, een groter waterreservoir en ingebouwd kalkreservoir
Bekijk alle voordelen

Strijkt kreuken snel glad met krachtige stoom

Krachtige perfectie, elke keer weer

  • 3000 watt

  • 50 g/min; stoomstoot van 230 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

3000 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

3000 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Gemakkelijk vast te houden tijdens het strijken

Gemakkelijk vast te houden tijdens het strijken

Een goed ontworpen zachte handgreep op de bovenkant van de stoomstrijkijzer maakt het strijken comfortabeler.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.3

van 5

3

Reviews & awards

3
2

01/08/2018

Portugal

Portugal

Sobre o produto tem excelentes caracteristicas

Para além da modernidade é bastante eficiente. E , as suas características não enganam ninguém.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron

12/02/2021

Portugal

Portugal

O produto oferece a qualidade esperada.

Recomendação na loja e preço promocional bem com as funcionalidades e os seus 3000W.

Voordelen

Qualidades de material e preço.

Nadelen

Não existir um removedor de sílica para os Açores e calcário para os restantes.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron

13/05/2019

Portugal

Portugal

Descontente com o produto

desde o primeiro momento em que utilizei o ferro notei que vertia água, estou crente que possui defeito de fábrica

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron

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