Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC4887/30
3000 watt
50 g/min; stoomstoot van 230 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Een goed ontworpen zachte handgreep op de bovenkant van de stoomstrijkijzer maakt het strijken comfortabeler.
Prijzen
3.3
van 5
3
Reviews & awards
Orlando74
01/08/2018
Portugal
Sobre o produto tem excelentes caracteristicas
Para além da modernidade é bastante eficiente. E , as suas características não enganam ninguém.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Azorean
12/02/2021
Portugal
O produto oferece a qualidade esperada.
Recomendação na loja e preço promocional bem com as funcionalidades e os seus 3000W.
Voordelen
Qualidades de material e preço.
Nadelen
Não existir um removedor de sílica para os Açores e calcário para os restantes.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Filomena
13/05/2019
Portugal
Descontente com o produto
desde o primeiro momento em que utilizei o ferro notei que vertia água, estou crente que possui defeito de fábrica
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4887/30 Steam iron