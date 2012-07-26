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Niet meer leverbaar
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Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Het zeer duurzame Philips-strijkijzer GC2840/02 met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2200 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!
2200 W
Bumper
Continue stoom tot 32 g/min voor gladdere strijkresultaten.
Stoomstoot tot 100 g voor zelfs de meest hardnekkige kreuken.
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
Prijzen
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
TR64
26/07/2012
United Kingdom
easy to use
I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron
chriscross
26/07/2012
United Kingdom
easy to use
I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron
Voetsek
02/10/2011
United Kingdom
Very Impressed
I am very impressed with this iron as it is very easy to use and heats up very quickly, this is the first time I have used a Philips iron after using another brand for years, so much so that I purchased another for my son.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron