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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Niet meer leverbaar

2800-serieStoomstrijkijzer

GC2840/02

4.8

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag weer

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Het zeer duurzame Philips-strijkijzer GC2840/02 met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2200 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat

Optimale prestaties, elke dag weer

  • 2200 W

  • Bumper

Continue stoom tot 32 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoom tot 32 g/min voor gladdere strijkresultaten.

Stoomstoot van 100 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Stoomstoot van 100 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Stoomstoot tot 100 g voor zelfs de meest hardnekkige kreuken.

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Impressed

I am very impressed with this iron as it is very easy to use and heats up very quickly, this is the first time I have used a Philips iron after using another brand for years, so much so that I purchased another for my son.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2840 Steam iron

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