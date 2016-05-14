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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Niet meer leverbaar

Azur IonicStoomstrijkijzer

GC4630/02

3

| (3) Reviews & awards

1 Prijs

Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen

Dankzij Ionic DeepSteam verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken. Dit krachtige stoomstrijkijzer produceert 50% kleinere stoomdeeltjes die diep in stoffen als katoen en linnen dringen en eenvoudig een geweldig resultaat bieden!

Bekijk alle voordelen

Krachtig strijken met Ionic DeepSteam

Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen

  • Ionic DeepSteam

50% kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige kreuken

50% kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige kreuken

Het ionisatieproces zorgt voor kleinere stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. Zo worden de meest hardnekkige kreuken eenvoudig verwijderd.

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.0

van 5

3

Reviews & awards

5
1

14/05/2016

Nederland

Nederland

Werkt goed

Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

25/09/2009

United Kingdom

United Kingdom

Steam

50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron

28/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning

Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron

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