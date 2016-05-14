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Niet meer leverbaar
GC4630/02
Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen
Dankzij Ionic DeepSteam verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken. Dit krachtige stoomstrijkijzer produceert 50% kleinere stoomdeeltjes die diep in stoffen als katoen en linnen dringen en eenvoudig een geweldig resultaat bieden!
Ionic DeepSteam
Het ionisatieproces zorgt voor kleinere stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. Zo worden de meest hardnekkige kreuken eenvoudig verwijderd.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
Prijzen
3.0
van 5
3
Reviews & awards
Lyman
14/05/2016
Nederland
Werkt goed
Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Wales2010
25/09/2009
United Kingdom
Steam
50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron
Spudsmum
28/06/2012
United Kingdom
Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning
Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic GC4630 Steam iron