ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Azur Ionic Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Azur IonicStoomstrijkijzer

GC4630/02

Azur Ionic Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF bestand, 804.8 kB
  • 13 March 2026

Dankzij Ionic DeepSteam verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken. Dit krachtige stoomstrijkijzer produceert 50% kleinere stoomdeeltjes die diep in stoffen als katoen en linnen dringen en eenvoudig een geweldig resultaat bieden!

  • PDF bestand
  • 29 March 2026

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.