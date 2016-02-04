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  • Altijd glad scheren

Niet meer leverbaar

scheerhoofden

HQ8/50

4.3
| (70) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Altijd glad scheren
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.
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Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • Niet meer leverbaar

  • Vervangen door SH50

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Comfortabele scheerhoofden

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

70

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

04/02/2016

België

België

Geverifieerde koper

Ze doen waarvoor ik ze gekocht heb

In vergelijking met niet originele doen deze het veel beter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

30/07/2013

België

België

Geverifieerde koper

Philips is een gekend merk.

Ben tevreden over deze aankoop, scheert glad en apparaat ligt goed in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

30/12/2013

Nederland

Nederland

uitstekend.

prima apparaat. Waarom zijn er zoveel modellen in omloop. Als ik mijn koppen wil vervangen zoek ik me een ongeluk. Prijs is ook wat aan de stijve kant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

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