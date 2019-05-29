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  • Een supergladde scheerbeurt
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  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt

Niet meer leverbaar

PowerTouchelektrisch scheerapparaat voor droog scheren

PT710/14

4.1
| (1249) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Een supergladde scheerbeurt
Met het nieuwe Philips PowerTouch-systeem begint u de dag krachtig. PowerTouch biedt een langere scheerduur met de bewezen Super Lift&Cut-topprestaties en is volledig wasbaar. Hierdoor bent u 's ochtends snel klaar voor de start van uw dag.
Bekijk alle voordelen

Een supergladde scheerbeurt

  • Super Lift & Cut

  • Flexibele scheerhoofden

Werking met snoer voor constante stroomvoorziening

Werking met snoer voor constante stroomvoorziening

Werking met snoer voor een betrouwbare scheerbeurt waar u altijd op kunt rekenen

Super Lift & Cut-systeem voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Super Lift & Cut-systeem voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Dynamic Contour Response volgt de contouren van gezicht en hals

Dynamic Contour Response volgt de contouren van gezicht en hals

Het scheerapparaat past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

1249

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

29/05/2019

België

België

Geverifieerde koper

Werkt uitstekend

Werkt uitstekend en ook makkelijk te onderhouden. Gebruiksvriendelijk het waarschuwingslampje is ook zeer handig om je attent te maken om het toestel op te laden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

15/06/2018

België

België

Geverifieerde koper

Goede scheereigenschappen

Tevreden met deze aankoop. Droog scheren met goed resultaat waarvoor dit is aangekocht. Eenvoudig in gebruik en ook makkelijk te reinigen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

15/06/2016

België

België

Perfecte prijs/kwaliteit verhouding

Ik gebruik de Philips Shaver series 3000 nu al enkele weken en die bevalt prima. Snel opgeladen, batterij gaat lang mee, scheert aangenaam en is makkelijk te reinigen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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