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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7290/16

3.8
| (8) Reviews & awards
Comfortabel en nauwkeurig
Dit nieuw ontworpen Philips-scheerapparaat houdt het simpel, oftewel glad en gemakkelijk. Glad: geavanceerde technologie zorgt voor glad scheren. Gemakkelijk: het apparaat is eenvoudig af te spoelen onder de kraan.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Afspoelbaar scheerapparaat

Het waterbestendige Philips-scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

8

Reviews & awards

3
1

17/10/2011

France

France

Indispensable

Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

POSITIVE

Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

A 'Close Shave' in the nicest possible way.

A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 