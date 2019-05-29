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Niet meer leverbaar
Flexibele ComfortCut-scheerhoofden
45 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Uitklapbare trimmer
Oplaadstandaard
ComfortCut-mesjes hebben afgeronde randen die soepel over uw huid glijden, zodat u altijd comfortabel scheert en een glad scheerresultaat krijgt.
Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.
Met de energiezuinige, krachtige lithium-ionbatterij kunt u langer scheren na een oplaadbeurt. Na 8 uur opladen kunt u tot wel 45+ minuten scheren (ongeveer 15 scheerbeurten). Sluit het apparaat 3 minuten aan en u hebt voldoende vermogen voor één scheerbeurt.
4.1
van 5
1249
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Claude49
29/05/2019
België
Geverifieerde koper
Werkt uitstekend
Werkt uitstekend en ook makkelijk te onderhouden. Gebruiksvriendelijk het waarschuwingslampje is ook zeer handig om je attent te maken om het toestel op te laden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
KnaSne
15/06/2018
België
Geverifieerde koper
Goede scheereigenschappen
Tevreden met deze aankoop. Droog scheren met goed resultaat waarvoor dit is aangekocht. Eenvoudig in gebruik en ook makkelijk te reinigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
kennehbe
15/06/2016
België
Perfecte prijs/kwaliteit verhouding
Ik gebruik de Philips Shaver series 3000 nu al enkele weken en die bevalt prima. Snel opgeladen, batterij gaat lang mee, scheert aangenaam en is makkelijk te reinigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.