Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Super Lift & Cut
Flexibele scheerhoofden
Aquatec-afdichting voor comfortabel droog scheren en verfrissend nat scheren. Geschikt voor gebruik met scheergel of -schuim voor nog meer comfort, zelfs onder de douche.
Afgeronde, wrijvingsarme scheerhoofden passen zich aan de rondingen van uw gezicht aan en beperken beschadiging van uw huid.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat van Philips tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier af voor een glad scheerresultaat.
4.0
van 5
1383
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
dannyva29
30/04/2018
België
Geverifieerde koper
geweldig scheerapparaat
Prijs kwaliteit is dit een zeer mooi en perfect apparaat ook voor een harde en zware baardgroei. Leuk meegenomen is het feit dat je het zowel droog als nat kan gebruiken. Zeer tevreden klant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT886/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT886/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
rene42
10/06/2016
België
Geverifieerde koper
prima apparaat
Heel goed ! Scheert zowel droog als nat zonder problemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT750/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT750/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
robo
20/10/2015
België
Geverifieerde koper
valt goed mee alle dagen in gebruik
is lawaaiarm geeft goed resultaat bedankt tot zover mijn visie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT889/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT889/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.