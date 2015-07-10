ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux

Arrêté

AquaTouchRasoir électrique 100 % étanche

AT750/16

4
| (1383) Avis | 82% recommandent ce produit
Protection optimale de la peau pour un rasage doux
Le système étanche AquaTec du rasoir Philips assure un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Utilisez-le avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort. Offrez-vous un rasage tout en fraîcheur, dans le respect de votre peau.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

rasage avec du gel ou de la mousse

Protection optimale de la peau pour un rasage doux

  • Super Lift&Cut

  • Têtes flexibles

Optimisé pour une utilisation avec un gel ou une mousse à raser pour un meilleur confort de la peau

Optimisé pour une utilisation avec un gel ou une mousse à raser pour un meilleur confort de la peau

Le système étanche AquaTec assure un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Son utilisation est optimale avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort, même sous la douche.

Épousent les courbes de votre visage

Épousent les courbes de votre visage

Les têtes de protection anti-frottement arrondies épousent les formes de votre visage afin de limiter les irritations.

Pour un rasage de près agréable

Pour un rasage de près agréable

Le système à double lame intégré au rasoir électrique Philips permet de soulever les poils afin de les couper au plus près pour un résultat impeccable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

1383

Avis

82%

recommandent ce produit

10/07/2015

België

België

Acheteur vérifié

C'est le rasoir idéal

Ce rasoir correspond à mon style de rasage, je n'ai pas une barbe dure et il glisse parfaitement sur la peau (sèche ou humide) Bravo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

24/02/2015

België

België

Entièrement satisfait de mon achat,car très facile a l'emploie a sec ou avec mousse ,je le recommande vivement

Formidable,emploie façile et commode ,merci philips pour les progrès apportés aux rasoirs électriques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT918/16 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT918/16 Rasoir électrique 100 % étanche

02/12/2013

België

België

Très bon achat

Un exellent rasoir comme tout les produits Philips que j'ai acheté, Tv,rasoir, radioréveil, machines ,lave vaisselle etc etc Marque sérieuse, jamais de problème

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 