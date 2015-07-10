Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Super Lift&Cut
Têtes flexibles
Le système étanche AquaTec assure un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Son utilisation est optimale avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort, même sous la douche.
Les têtes de protection anti-frottement arrondies épousent les formes de votre visage afin de limiter les irritations.
Le système à double lame intégré au rasoir électrique Philips permet de soulever les poils afin de les couper au plus près pour un résultat impeccable.
4.0
sur 6
1383
Avis
82%
recommandent ce produit
amagero
10/07/2015
België
Acheteur vérifié
C'est le rasoir idéal
Ce rasoir correspond à mon style de rasage, je n'ai pas une barbe dure et il glisse parfaitement sur la peau (sèche ou humide) Bravo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
ymer8
24/02/2015
België
Entièrement satisfait de mon achat,car très facile a l'emploie a sec ou avec mousse ,je le recommande vivement
Formidable,emploie façile et commode ,merci philips pour les progrès apportés aux rasoirs électriques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT918/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT918/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Louna123
02/12/2013
België
Très bon achat
Un exellent rasoir comme tout les produits Philips que j'ai acheté, Tv,rasoir, radioréveil, machines ,lave vaisselle etc etc Marque sérieuse, jamais de problème
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.